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В Пензе сотрудники полиции подарили женщинам цветы

16:50 | 07.03.2019 | Общество

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Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники пензенской полиции подарили женщинам цветы накануне 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

В Пензе сотрудники полиции подарили женщинам цветы

Фото: 58.мвд.рф

Так, в управлении по вопросам миграции посетительницам вместе с заграничными паспортами нового поколения вручали розы и праздничные открытки.

На центральных улицах Пензы сотрудники Госавтоинспекции поздравляли женщин-водителей, желали им ровных дорог и безаварийного вождения, дарили им цветы и сувениры — светоотражающие жилеты для безопасного нахождения на проезжей части в темное время суток.

Приятные сюрпризы ждали и курсанток, которые 7 марта сдавали экзамены на право управления транспортным средством в пензенском МРЭО ГИБДД, а также владелиц машин, которые регистрировали свои транспортные средства. Они тоже получили в подарок розы.

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