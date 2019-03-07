В Пензе сотрудники полиции подарили женщинам цветы Общество

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники пензенской полиции подарили женщинам цветы накануне 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Фото: 58.мвд.рф

Так, в управлении по вопросам миграции посетительницам вместе с заграничными паспортами нового поколения вручали розы и праздничные открытки.

На центральных улицах Пензы сотрудники Госавтоинспекции поздравляли женщин-водителей, желали им ровных дорог и безаварийного вождения, дарили им цветы и сувениры — светоотражающие жилеты для безопасного нахождения на проезжей части в темное время суток.

Приятные сюрпризы ждали и курсанток, которые 7 марта сдавали экзамены на право управления транспортным средством в пензенском МРЭО ГИБДД, а также владелиц машин, которые регистрировали свои транспортные средства. Они тоже получили в подарок розы.