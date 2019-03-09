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Пензенская молодежь примет участие в форуме, посвященном изучению истории семьи

09:12 | 09.03.2019 | Общество

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Пенза, 9 марта 2019. PenzaNews. Региональный молодежный форум «Моя история» пройдет в Пензе в предстоящий понедельник, 11 марта.

Пензенская молодежь примет участие в форуме, посвященном изучению истории семьи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие, приуроченное ко Дню архивов РФ, состоится в доме молодежи.

Предполагается, что его участниками станут члены поисковых отрядов, представители движения «Волонтеры Победы» и другие заинтересованные лица.

Программа включает в себя открытые лекции, мастер-классы и выставку, на которой можно будет увидеть в том числе архивные документы.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, основной целью мероприятия является популяризация всероссийского проекта «Моя история». Он направлен на изучение семейных архивов и составление родословных.

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