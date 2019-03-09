Пензенские НКО получат микрогранты в рамках конкурса «Твоя инициатива» Общество

Пенза, 9 марта 2019. PenzaNews. Микрогранты в размере до 20 тыс. рублей будут распределены по итогам конкурса «Твоя инициатива» среди некоммерческих организаций и групп активистов, реализующих проекты, направленные на решение социально значимых проблем жителей Пензенской области.

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Прием заявок продлится до 10 апреля.

Планируется поддержать проекты в области образования, культуры, спорта, молодежного и детского досуга, в также в других направлениях. Формат планируемых мероприятий может быть разным, включая субботники, благотворительные акции и мастер-классы.

Защита проектов состоится 23 апреля.

Конкурс «Твоя инициатива» проводит пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» на средства целевого капитала.