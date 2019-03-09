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В Пензенской области за год снято с реализации более 170 кг рыбы

15:28 | 09.03.2019 | Общество

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Пенза, 9 марта 2019. PenzaNews. 33 партии рыбы и морепродуктов общей массой более 170 кг забраковано и снято с реализации в Пензенской области за 2018 год из-за различных нарушений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за год снято с реализации более 170 кг рыбы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области исследовал более 100 образцов рыбы и морепродуктов на санитарно-химические, физико-химические, микробиологические, паразитологические, радиологические показатели, содержание фосфатов и глазури. Из всех исследованных проб 15 не отвечали нормативным требованиям по содержанию глазури. Информация об этом направлена в управления Роспотребнадзора по месту расположения завода-изготовителя, импортера, а также в Росаккредитацию для принятия мер в пределах возложенных полномочий», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий было составлено 49 протоколов об административных правонарушениях и вынесены постановления о наложении штрафов почти на 300 тыс. рублей.

«Причинами стали несоблюдение условий хранения рыбы, нарушения в санитарно-техническом состоянии и содержании помещений, несоблюдение требований к маркировке продукции, непредоставление достоверной информации о товаре, нарушение правил продажи», — уточнили в Роспотребнадзоре.

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