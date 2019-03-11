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Белозерцев считает, что нужно предавать огласке трагические случаи ухода детей из жизни

13:42 | 11.03.2019 | Общество

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Случаи трагического ухода несовершеннолетних из жизни нужно предавать огласке, чтобы юные пензенцы не повторяли печальный опыт сверстников. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Белозерцев считает, что нужно предавать огласке трагические случаи ухода детей из жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве примера он привел факты, когда смерть детей наступала вследствие самоубийства.

«Эти истории надо рассказывать. А у нас же как? Только начинаешь говорить, чтобы работали, сразу говорят: «Ой, это излишний интерес детей, ой, это нельзя», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 11 марта.

Иван Белозерцев также выразил уверенность в том, что следует пересмотреть работу психологов и классных руководителей с родителями школьников.

По его словам, эти специалисты не всегда дают профессиональные рекомендации и иногда придерживаются устаревших методов воспитания.

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