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На улице Ленина в Заречном спилят шесть елей

11:46 | 12.03.2019 | Общество

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Заречный, 12 марта 2019. PenzaNews. Шесть елей будет спилено на улице Ленина в Заречном Пензенской области.

На улице Ленина в Заречном спилят шесть елей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, такое решение приняла выездная комиссия по безопасности дорожного движения. Предполагается, что это позволит обеспечить лучший обзор водителям и пешеходам.

В конце марта у пешеходных переходов на участке от проходной «АМ» до центрального парка планируется вырубить по одному дереву вблизи домов №№59, 43, 37Б и 29 на улице Ленина, а также два — около дома №33А.

Еще одна ель будет спилена на улице Проценко — в районе пешеходного перехода напротив старого бассейна.

«Это делается для того, чтобы свести к минимуму риск ДТП в местах с наиболее концентрированным дорожным движением», — прокомментировал планы городских властей заместитель главы администрации Заречного Илья Дильман.

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