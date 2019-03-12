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В Пензенской области изъято более 5 тыс. пар контрафактной обуви

13:58 | 12.03.2019 | Общество

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. 5 тыс. 266 пар контрафактной обуви изъято в ходе таможенного контроля автотранспорта в Пензенской области.

В Пензенской области изъято более 5 тыс. пар контрафактной обуви

Фото: пресс-служба Саратовской таможни

В их числе — 1 тыс. 644 пары детской обуви, маркированной товарными знаками Fila, Under Armor, Gucci, Louis Vuitton и UGG.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Саратовской таможни, по данному факту возбуждено пять дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

«По результатам исследований изъятого товара представителями правообладателей указанных товарных знаков было установлено, что обувь произведена без их разрешения. Ее дизайн отличается от дизайна оригинальной продукции, и по ряду внешних признаков она низкого качества. По предварительным оценкам представителей правообладателей, сумма причиненного ущерба составляет более 7 млн. рублей», — пояснили в ведомстве.

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