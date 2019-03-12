В Городищенском районе займутся отловом бездомных собак Общество

Городище, 12 марта 2019. PenzaNews. Муниципальный контракт на отлов, содержание и дальнейшее использование безнадзорных животных заключен в Городищенском районе Пензенской области.

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Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в регионе, этому предшествовало обращение омбудсмена Елены Роговой в городскую и районную администрации.

Это было сделано после того, как местная жительница в ходе личного приема пожаловалась Елене Роговой на большое количество бездомных собак. По мнению женщины, сложившаяся ситуация представляла угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно данным портала госзакупок, 5 марта администрация Городищенского района в лице первого заместителя главы Павла Мигина и зарегистрированное в Кузнецке ООО «Континент» в лице генерального директора Валерия Бражнова заключили контракт на отлов, содержание и дальнейшее использование безнадзорных животных.

Он рассчитан на период до конца 2019 года. Его цена составила 48 тыс. 917 рублей.

Контракт включает в себя мероприятия отлову 15 животных и их доставку в пункт временного содержания. Также планируется кастрация четырех и стерилизация шести животных. Кроме того, контрактом предусмотрен один случай эвтаназии.