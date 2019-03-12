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Директор пензенской организации погасил 500 тыс. рублей долга по налогам

17:01 | 12.03.2019 | Общество

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Директор одной из пензенских организаций, уклонившийся от уплаты налогов на сумму 500 тыс. рублей, погасил весь долг под угрозой ареста иномарки.

Директор пензенской организации погасил 500 тыс. рублей долга по налогам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По юридическому адресу организация располагалась и деятельность осуществляла, но задолженность не погашала. Кроме того, она скрывала имущество, в частности, автомобиль «Volkswagen Polo». Транспортным средством управлял сам директор компании, однако его рабочее место всегда было пусто», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что после установления места проживания бизнесмена транспорт был обнаружен.

«Нежелание потерять автомобиль подвигло руководителя организации оплатить задолженность в полном объеме. Разыскное дело прекращено. Исполнительное производство окончено», — сказала собеседница агентства.

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