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Прокуратура выявила нарушения в работе аэропорта Пензы

17:24 | 12.03.2019 | Общество

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Пензенская транспортная прокуратура по результатам проверки пяти предприятий на предмет соблюдения требований безопасности полетов и трудового законодательства выявила нарушения в работе местного аэропорта, центра ОВД филиала «Аэронавигации Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и в авиакомпании «Баркол».

Прокуратура выявила нарушения в работе аэропорта Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В сфере обеспечения безопасности полетов наиболее распространенными стали такие нарушения, как отсутствие диспетчерского тренажера для выполнения программ тренажа авиапредприятия, недостаточный запас реагентов и их ненадлежащее хранение, эксплуатация аэродрома в отсутствие утвержденного проекта приаэродромной территории», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что типичными нарушениями в сфере охраны труда стали допуск к самостоятельной работе без прохождения первичного инструктажа, несвоевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты, проставление отметок о проведении периодических медосмотров лицом, не имеющим полномочий.

«Руководству авиационных предприятий внесены представления. Принесен протест на несоответствующий закону локальный нормативный акт. Направлено в суд исковое заявление об установлении приаэродромной территории аэродрома «Терновка» в Пензе. Кроме того, материалы проверки направлены в контролирующий орган для решения вопроса о принятии в отношении виновных лиц мер административного воздействия», — пояснили в пресс-службе.

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