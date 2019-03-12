В Пензе отметили 30-летие отделения Российского фонда милосердия и здоровья Общество

Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Торжественное мероприятие по случаю 30-летия областного отделения Российского фонда милосердия и здоровья состоялось в пензенском доме молодежи во вторник, 12 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к собравшимся, вице-мэр Владимир Попков, который являлся организатором учредительной конференции отделения фонда, отметил, что благодаря отзывчивости, ответственности и профессионализму сотрудников удалось оказать помощь более чем 150 тыс. человек.

«Безусловно, такая востребованная и масштабная работа заслуживает глубокого уважения и искреннего признания, а ваши добрые дела приносят радость тем, кто в них нуждается», — сказал он.

После этого Владимир Попков вместе с и.о. главы города Иваном Красновым вручил председателю правления областного отделения Российского фонда милосердия и здоровья Ольге Коноваловой благодарственное письмо.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также были отмечены людей, внесшие заметный вклад в деятельность некоммерческой организации.