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В пензенском зоопарке родились гиббоны, белый верблюжонок и козлята

08:28 | 13.03.2019 | Общество

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Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Детеныши появились сразу в нескольких семействах животных, обитающих в пензенском зоопарке. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

В пензенском зоопарке родились гиббоны, белый верблюжонок и козлята

Фото: Zoo-penza.ru

«Первыми в этом году принесли потомство обе самки одноцветных гиббонов. Габриэлла как опытная мать с чуткостью и внимательностью заботится о своем сыне. Пока он все время находится у нее на животе или на спине. Вторая самка Бенита через некоторое время после родов перестала кормить дочь, и сотрудникам пришлось забрать ее. Теперь молодое животное выкармливают сотрудники зоопарка», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что 8 марта детеныш редкого белого окраса появился у самки верблюда Снежки.

«Она регулярно приносит потомство, выкармливает и выращивает здоровых верблюжат. В скором времени, когда станет теплее и установится погода, можно будет увидеть все семейство на прогулке в вольере», — уточняется в сообщении.

В тексте поясняется, что также потомство появилось у домашних коз.

«Пара черных грифов стала родителями. Самка этой птицы приносит лишь одно яйцо в год и очень редко — два. Сейчас она села на гнездо, и орнитологи закрыли ее от посторонних глаз, потому как птица очень пугливая и может бросить яйцо. Остается только ждать, когда, возможно, вылупится птенец», — говорится в сообщении.

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