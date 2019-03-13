Мэр Пензы потребовал нарастить темпы ямочного ремонта дорог Общество

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал нарастить темпы работ по устранению дефектов, образовавшихся на дорогах за зиму и в период таяния снега.

Фото: Penza-gorod.ru

«В Пензе проводится ямочный ремонт, но надо увеличить темпы работ, чтобы охватить все проблемные места, предотвратить дальнейшее разрушение дорожного покрытия, обеспечить нормальное передвижение по дорогам», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 13 марта.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты МУП «Пензадормост» в течение дня будут задействованы на улицах Октябрьской, Чаадаева, Бакунина, Егорова, Крупской, Леонова, Циолковского, Арбековской, Островского, Пушкина, Ставского, Кураева, Карла Маркса, Урицкого, Кольцова, Перспективной, а также объездной дороге, связывающей улицы 40 лет Октября и Рябова.

Также ямочным ремонтом занимаются представители подрядных организаций в рамках гарантийных обязательств по ранее исполненным контрактам. Они, по данным мэрии, ликвидируют дефекты на проспекте Строителей, улицах Кольцова и Суворова.