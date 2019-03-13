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Мэр Пензы потребовал нарастить темпы ямочного ремонта дорог

12:35 | 13.03.2019 | Общество

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Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал нарастить темпы работ по устранению дефектов, образовавшихся на дорогах за зиму и в период таяния снега.

Мэр Пензы потребовал нарастить темпы ямочного ремонта дорог

Фото: Penza-gorod.ru

«В Пензе проводится ямочный ремонт, но надо увеличить темпы работ, чтобы охватить все проблемные места, предотвратить дальнейшее разрушение дорожного покрытия, обеспечить нормальное передвижение по дорогам», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 13 марта.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты МУП «Пензадормост» в течение дня будут задействованы на улицах Октябрьской, Чаадаева, Бакунина, Егорова, Крупской, Леонова, Циолковского, Арбековской, Островского, Пушкина, Ставского, Кураева, Карла Маркса, Урицкого, Кольцова, Перспективной, а также объездной дороге, связывающей улицы 40 лет Октября и Рябова.

Также ямочным ремонтом занимаются представители подрядных организаций в рамках гарантийных обязательств по ранее исполненным контрактам. Они, по данным мэрии, ликвидируют дефекты на проспекте Строителей, улицах Кольцова и Суворова.

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