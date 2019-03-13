В Пензе выявлены факты отключения навигационного оборудования в автобусах Общество

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители мэрии Пензы, гордумы и полиции, выявила факты самовольного отключения водителями автобусов аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет определять местоположение транспортного средства, просматривать историю его перемещения и получить другую информацию.

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«Члены рабочей группы приняли решение рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты — закрепить ответственность предприятий-перевозчиков за отключение навигационного оборудования и поддержание его в рабочем состоянии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии добавили, что по итогам рейда предложено включить в должностные инструкции водителей обязанность по использованию откидных аппарелей, с помощью которых в салон могут попасть пассажиры с ограниченными возможностями здоровья.