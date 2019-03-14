Высота снежного покрова в Пензенской области ежедневно уменьшается на 2–4 см Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Высота снежного покрова в Пензенской области почти каждый день уменьшается на 2–4 см. Об этом сообщила начальник пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.

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«Все-таки весна заявляет о себе все чаще — снега на улицах становится все меньше, а воды все больше. Правда, реки еще пока «не проснулись», и эта вода в основном стекает в овраги, в низины. Но все-таки морозы и ветер испаряют эту воду, поэтому ее становится немного меньше», — пояснила она в ходе заседания межведомственной паводковой комиссии, состоявшегося в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в четверг, 14 марта.

По словам Валентины Неворотовой, вместе с тем высота снежного покрова остается выше нормы на 9–12 см и варьируется от 26 до 50 см.

Она отметила, что промерзание почвы уменьшается.

Так, руководитель ЦГМС уточнила, что мерзлый слой в Кондоле находится на уровне 3 см, а в Белинском и Лопатино — 7 см.

«На остальной территории — от 20 до 29 см. Это очень небольшое промерзание», — добавила Валентина Неворотова.