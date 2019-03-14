Дорогу в «Спутник» предлагается разгрузить за счет строительства дублера улицы Терновского Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Строительство новой дороги, которая станет дублером улицы Терновского, а также дополнительных развязок, призванных улучшить транспортную доступность этой части Пензы и микрорайона «Город Спутник», стала главной темой совещания, состоявшегося в региональном Минстрое.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

В его работе приняли участие генеральный директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» Рафик Ибрагимов, начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Василий Глаголев, представители воронежской проектной организации «Центр-дорсервис», администрации Пензы и Засечного сельсовета.

Собравшиеся рассмотрели несколько вариантов транспортных схем.

«Планируется, что дорога-дублер пройдет вдоль реки Суры параллельно улице Терновского до улицы Луговой через новый мост, который также предусмотрен в проекте. Далее движение продолжится до Свердловского моста с устройством развязки. Таким образом, «Спутник» будет связан с микрорайонами Пенза-II и Пенза-III, минуя центр города», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

В ведомстве добавили, что проект также предусматривает обновление улицы Ростовской, по которой через новую планируемую развязку можно будет попасть из Терновки на улицу Окружную в объезд существующих маршрутов.

«По предварительным подсчетам, дорога-дублер позволит практически на треть разгрузить автомобильный поток на улице Терновского», — отметили в Минстрое региона.

На совещании принято решение организовать выезд специалистов на место и «пройти маршрут ногами».

Как сообщается на сайте холдинга «Термодом», компания с 2017 года предлагает несколько вариантов транспортных схем дороги-дублера и дополнительных развязок для улучшения доступности «Спутника».

В настоящее время в микрорайон и из него ведут четыре пути: с правобережья Суры через понтонный мост, с улицы Ново-Терновской по улице Алой и с улицы Терновского — по улицам Петровской и Сухумской.

Три из них упираются в плотное автомобильное движение по улице Терновского в сторону центра Пензы.