Члены паводковой комиссии обсудили ситуацию в Мичуринском Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Возможное подтопление некоторых улиц в поселке Мичуринском стало одной из тем заседания межведомственной паводковой комиссии, состоявшегося в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в четверг, 14 марта.

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Проблему обозначила начальник пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова, к которой с вопросом о возможности получения компенсации в случае подтопления обратилась местная жительница.

«Если так пойдет и дальше, то с 18-го числа их там будет подтапливать, но это уже не половодье. Это просто снег. Там очень много снега. […] Справки мы не можем давать о том, что это опасное явление погоды, которые помогут получить компенсации. Но помочь как-то жителям надо, они очень взволнованы», — пояснила Валентина Неворотова.

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Половодье в Мичуринском

В свою очередь начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин поручил заняться этим вопросом на местах.

«Мы Пензенскому району дадим поручение. Пожалуйста, езжайте туда, непосредственно в Мичурино. Посмотрите там это хаотичное строительство, которое там было, по-другому я не скажу. Не предусмотрели при выделении земельных участков, куда будет вода уходить, и поэтому эти все дома, новые которые построили, будут у вас «плыть», — сказал он.

Михаил Панюхин добавил, что, в частности, нужно проверить, очищена ли труба под дорогой.

«У вас там хороший руководитель муниципального образования [Любовь Евдокимова]. Она, бедная, в прошлом году сама пострадала — у нее эти козы утонули, но она людей спасала», — отметил начальник управления.