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Дарья Березина победила в конкурсе «Мисс студенчество – 2019» в Пензенской области

09:08 | 15.03.2019 | Общество

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Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Студентка Пензенского государственного университета, будущий менеджер по управлению персоналом Дарья Березина стала победительницей областного этапа конкурса «Мисс студенчество – 2019».

Дарья Березина победила в конкурсе «Мисс студенчество – 2019» в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В конкурсе, который состоялся вечером в минувший четверг, 14 марта, в пензенской областной филармонии, помимо главного титула Дарья Березина также получила приз зрительских симпатий. Она будет представлять регион на всероссийском этапе.

Первой вице-мисс и «Мисс стиль» стала студентка Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Яна Лукьянец. Она получила право участвовать в конкурсе красоты «Мисс Волга» в августе.

Мария Тюлюкина, которая учится в ПГУ на социолога, стала второй вице-мисс и «Мисс нежность».

Будущий специалист по сервису, студентка Пензенского государственного технологического университета Алина Аделова удостоена победы в двух номинациях — «Мисс улыбка» и «Мисс очарование». Представительница этого же вуза Оксана Филиппова получила титул «Мисс «Загорай».

Екатерина Егорова и Дарья Филиппова из ПГУАС стали «Мисс фитнес» и «Мисс интернет» соответственно, Ангелина Башкатова и Ангелина Фирсова из Пензенского государственного аграрного университета — «Мисс молодежь» и «Мисс грация», Маргарита Передрей и Дарья Янина из ПензГТУ — «Мисс естественность» и «Мисс талант».

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