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Жиганша Туктаров вошел в состав совета федеральной национально-культурной автономии татар

09:59 | 15.03.2019 | Общество

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Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Глава правления благотворительного фонда «Сияние», руководитель фракции ЛДПР в пензенской гордуме, председатель областной татарской национально-культурной автономии Жиганша Туктаров вошел в состав совета Федеральной национально-культурной автономии татар.

Жиганша Туктаров вошел в состав совета федеральной национально-культурной автономии татар. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил Жиганша Туктаров, такое решение было принято под конец дня 14 марта, которое выдалось для него насыщенным.

«До обеда в Москве посетил резиденцию председателя президиума Духовного управления мусульман России, председателя совета муфтиев России, шейха Равиля Гайнутдина. В составе пензенской делегации присутствовал член президиума пензенской татарской автономии Абузяров Ринат. В ходе встречи обсуждался вопрос строительства Соборной мечети», — написал он, комментируя фотографию в своем аккаунте в Instagram.

Жиганша Туктаров добавил, что в конце встречи пригласил Равиля Гайнутдина на 15-летие татарской национально-культурной автономии Пензенской области, которое будет отмечаться 28 марта.

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«Вторую половину дня встретил уже в Казани, прибыл на отчетно-выборную конференцию Федеральной национально-культурной автономии татар, где в процессе заседания совета ФНКАТ был введен в состав совета. День удался», — пояснил он.

Федеральная национально-культурная автономия татар (ФНКАТ) — форма национально-культурного самоопределения российских татар за пределами Татарстана с целью сохранения самобытности народа, развития языка и культуры. Создана 20 мая 1998 года.

Председателем совета ФНКАТ является глава комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

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