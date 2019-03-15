Пензенский губернатор не исключил возможность проведения форума кузнецов Общество

Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не исключил возможность проведения регионального форума кузнецов, идеи которых могут быть воплощены в жизнь в рамках программ, направленных на благоустройство территорий.

Фото: Pnzreg.ru

«Второй год подряд в нашем регионе активно ведутся работы по созданию комфортной городской среды, выделяются достойные средства, которые направляются в муниципальные образования Пензенской области. Хочется, чтобы в оформлении общественных пространств была своя изюминка — арт-объекты, кованые лавочки. Людям хочется красоты на улицах. Возможно, мы проведем региональный форум кузнецов, пригласим художников, чтобы они дали свою оценку проектам и привнесли свои идеи, как благоустроить территории», — сказал он в ходе круглого стола в детской художественной школе №1 имени В.Е. Татлина, состоявшегося в рамках мероприятий по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Глава региона также предложил привлечь к реализации программы художника по металлу Виктора Седышева.

Как сообщает пресс-служба облправительства, ранее он участвовал в творческом проекте «Время Крыма», в ходе которого кузнецы со всей России создавали арт-объект в виде солнечных часов, стилизованных под карту страны.