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Пензенский губернатор не исключил возможность проведения форума кузнецов

14:10 | 15.03.2019 | Общество

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Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не исключил возможность проведения регионального форума кузнецов, идеи которых могут быть воплощены в жизнь в рамках программ, направленных на благоустройство территорий.

Пензенский губернатор не исключил возможность проведения форума кузнецов

Фото: Pnzreg.ru

«Второй год подряд в нашем регионе активно ведутся работы по созданию комфортной городской среды, выделяются достойные средства, которые направляются в муниципальные образования Пензенской области. Хочется, чтобы в оформлении общественных пространств была своя изюминка — арт-объекты, кованые лавочки. Людям хочется красоты на улицах. Возможно, мы проведем региональный форум кузнецов, пригласим художников, чтобы они дали свою оценку проектам и привнесли свои идеи, как благоустроить территории», — сказал он в ходе круглого стола в детской художественной школе №1 имени В.Е. Татлина, состоявшегося в рамках мероприятий по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Глава региона также предложил привлечь к реализации программы художника по металлу Виктора Седышева.

Как сообщает пресс-служба облправительства, ранее он участвовал в творческом проекте «Время Крыма», в ходе которого кузнецы со всей России создавали арт-объект в виде солнечных часов, стилизованных под карту страны.

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