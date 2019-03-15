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В Пензе подписано постановление о создании НИИ урбанистики

19:20 | 15.03.2019 | Общество

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Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» будет создано в Пензе. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев в минувший четверг, 14 марта.

В Пензе подписано постановление о создании НИИ урбанистики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Учредителем НИИ станет департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области.

Вновь созданное учреждение будет располагаться в одном здании с ведомством — на улице Суворова, 156. За ним планируется закрепить помещение №221 на втором этаже площадью чуть более 19 кв. метров.

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К основным задачам научно-исследовательского института отнесены: разработка документов территориального планирования и региональных нормативов градостроительного проектирования, а также некоторые другие.

Министерству финансов Пензенской области поручено предусмотреть финансирование мероприятий, связанных с созданием и функционированием учреждения.

Контроль за исполнением постановления возложен на председателя правительства Пензенской области Николая Симонова.

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