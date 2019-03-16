Ограничение должников в спецправе помогло взыскать с пензенцев 33 млн. рублей Общество

Пенза, 16 марта 2019. PenzaNews. Более 33 млн. рублей удалось взыскать с должников в Пензенской области, которые в 2018 году были ограничены в специальном праве. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

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Она отметила, что почти 32 млн. рублей из этой суммы составили долги по алиментам.

«Только за 2018 год количество исполнительных производств, в рамках которых применено временное ограничение на пользование должниками специальным правом, составило 2 тыс. 191», — пояснила собеседница агентства.

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Яна Загребельная напомнила, что ограничению подвергаются те должники, которые не исполняют требования исполнительных документов о взыскании алиментов, о возмещении вреда здоровью, морального, имущественного ущерба, а также об оплате административного штрафа.

«Так, в марте, несмотря на запрет, житель Земетчинского района вновь сел за руль. Нарушение ограничительных мер привело его к административному нарушению и наказанию в виде обязательных работ на срок 20 часов, определенных судом», — сказала официальный представитель ведомства.

Она добавила, что мужчина нашел возможность устроиться на работу и предоставил приставам документы об официальном трудоустройстве водителем, после чего чего ограничение в праве управления транспортным средством было снято.