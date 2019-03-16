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У пензенских школьников появился шанс получить бесплатную путевку за эссе

16:49 | 16.03.2019 | Общество

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Пенза, 16 марта 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области объявила прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса эссе, лучшие участники которого смогут бесплатно поехать в августе в детский центр «Океан», расположенный во Владивостоке на берегу Японского моря.

У пензенских школьников появился шанс получить бесплатную путевку за эссе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению, для участия требуется подготовить сочинение на тему: «Твори закон на благо общества» и портфолио, включающее, в частности, характеристику из школы.

Подать заявки со всеми документами необходимо до 25 марта.

Для оценки работ в областной прокуратуре будет создана специальная комиссия.

Проверив полноту данных, ее члены по общим для всей России критериям оценят эссе и портфолио в баллах. Исходя из них, будет составлен региональный рейтинг участников и принято решение о рекомендации лучших из них на федеральный этап.

Аналогичным образом с 1 по 22 апреля пройдет общероссийский тур, по результатам которого будет заново составлен рейтинг. Результаты станут доступны на сайте ВДЦ «Океан» не позднее 1 мая.

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