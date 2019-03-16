У пензенских школьников появился шанс получить бесплатную путевку за эссе Общество

Пенза, 16 марта 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области объявила прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса эссе, лучшие участники которого смогут бесплатно поехать в августе в детский центр «Океан», расположенный во Владивостоке на берегу Японского моря.

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Согласно положению, для участия требуется подготовить сочинение на тему: «Твори закон на благо общества» и портфолио, включающее, в частности, характеристику из школы.

Подать заявки со всеми документами необходимо до 25 марта.

Для оценки работ в областной прокуратуре будет создана специальная комиссия.

Проверив полноту данных, ее члены по общим для всей России критериям оценят эссе и портфолио в баллах. Исходя из них, будет составлен региональный рейтинг участников и принято решение о рекомендации лучших из них на федеральный этап.

Аналогичным образом с 1 по 22 апреля пройдет общероссийский тур, по результатам которого будет заново составлен рейтинг. Результаты станут доступны на сайте ВДЦ «Океан» не позднее 1 мая.