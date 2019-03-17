В Пензе микрокредитная компания пыталась воздействовать на должницу через работодателя Общество

Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Одна из микрокредитных компаний, осуществляющих деятельность на территории Пензы, предпринимала незаконные действия по отношению к местной жительнице для возврата просроченной задолженности, в том числе пыталась воздействовать на нее через работодателя.

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Как пояснил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы, летом 2018 года сотрудники фирмы четырежды предпринимали попытки встретиться с женщиной по месту ее работы, а также с представителями работодателя без ее согласия.

«Они сообщили о просроченной задолженности и потребовали увольнения сотрудницы из-за долга по договору займа в микрокредитной компании», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тем самым организация совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Представитель суда уточнил, что были учтены характер совершенного правонарушения и тот факт, что оно допущено впервые, финансовое и имущественное положение микрокредитной компании, а также мнение потерпевшей, которая настаивала на строгом наказании, в результате фирме назначен штраф в 20 тыс. рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.