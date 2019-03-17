Пензенским налогоплательщикам разъяснят порядок заполнения декларации Общество

Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Дни открытых дверей будут организованы в налоговых органах Пензенской области 4, 5, 25 и 26 апреля.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России, они состоятся в рамках всероссийской акции, приуроченной к периоду декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

В эти дни граждане смогут получить консультации специалистов на тему необходимости декларирования дохода и уплаты налога с него, порядке исчисления НДФЛ, наличии задолженности и ряду других.

Кроме того, сотрудники налоговой службы ответят на вопросы о порядке заполнения декларации и получении вычетов.

Отчитаться о полученных в 2018 году доходах физическим лицам необходимо не позднее 30 апреля.