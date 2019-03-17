EN
19:24:16 Воскресенье, 17 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенским налогоплательщикам разъяснят порядок заполнения декларации

14:45 | 17.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Дни открытых дверей будут организованы в налоговых органах Пензенской области 4, 5, 25 и 26 апреля.

Пензенским налогоплательщикам разъяснят порядок заполнения декларации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России, они состоятся в рамках всероссийской акции, приуроченной к периоду декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

В эти дни граждане смогут получить консультации специалистов на тему необходимости декларирования дохода и уплаты налога с него, порядке исчисления НДФЛ, наличии задолженности и ряду других.

Кроме того, сотрудники налоговой службы ответят на вопросы о порядке заполнения декларации и получении вычетов.

Отчитаться о полученных в 2018 году доходах физическим лицам необходимо не позднее 30 апреля.

Загрузка...
Читайте также
Пензенским предпринимателям предложили выбрать интересующие направления обучения В Пачелмском районе женщина отработает 100 часов за торговлю опасным алкоголем
Библиотекари из Пензы и области обсудят результаты работы В Пензе прошел митинг в рамках всероссийской акции протеста
Ограничение должников в спецправе помогло взыскать с пензенцев 33 млн. рублей В экспозицию пензенской галереи возвращены отреставрированные картины
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама