В Пензенской области с начала года родились более 340 третьих и последующих детей Общество

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. 344 третьих и последующих ребенка родились в Пензенской области за январь–февраль 2019 года, что на 17 больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

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В ведомстве уточнили, что на выплату четырех видов пособий в феврале из федерального и регионального бюджетов в совокупности было направлено 123 млн. 426 тыс. рублей.

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«В Пензенской области проживают 8,8 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 29 тыс. детей», — добавили в пресс-службе.

В Пензенской области семьям, воспитывающим трех и более детей, выплачивается четыре вида пособий на каждого ребенка. Три из них ежемесячные — до достижения ребенком возраста трех лет (9 тыс. 398 рублей), на третьего ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (560 рублей), от 6 лет до окончания учебы в школе (290 рублей). Кроме того, предусмотрена ежегодная денежная выплата на детей в возрасте до 6 лет в сумме 610 рублей.

Для получения выплат на детей многодетным матерям необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или многофункциональные центры (МФЦ).