В Пензе ямочного ремонта требует 28 тыс. кв. метров дорог — Юрий Ильин Общество

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Ремонт требуется провести примерно на 28 тыс. кв. метров дорожного полотна в Пензе. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

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«Если весной 2017 года на улично-дорожной сети города было зафиксировано более 86 тыс. кв. метров разрушения — это до начала реализации проекта «БКД», то в настоящее время — по итогам двух лет реализации программы — ямочного ремонта требует около 28 тыс. кв. метров дорожного полотна», — сказал вице-мэр в ходе совещания в городской администрации, которое состоялось во вторник, 19 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, МУП «Пензадормост» весной 2017 года при помощи литого асфальта привел в порядок около 9,5 тыс. кв. метров дорог, в 2018 году — 4,5 тыс. кв. метров улично-дорожной сети.

В 2019 году предприятие отремонтирует 2,7 тыс. кв. метров покрытия.

Кроме того, ряд объектов находится на гарантийном содержании у организаций, которые в предыдущие годы строили и ремонтировали дороги. В их числе нет улиц, которые были отремонтированы в 2018 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», поскольку по итогам объезда разрушений на данных объектах не выявлено.