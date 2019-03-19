В Пензе прошел смотр готовности сил и средств к весеннему половодью Общество

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Смотр сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, проведению спасательных и аварийно-восстановительных работ, состоялся на парковке у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе во вторник, 19 марта.

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На площадку была стянута автомобильная, специальная и инженерная техника, а также плавательные средства. При неблагоприятном развитии событий они в кратчайшие сроки будут направлены в любую точку Пензенской области для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону, к настоящему времени проведен целый комплекс организационных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья.

В ведомстве организован контроль за паводкоопасной обстановкой с помощью использования информационных систем, воздушного и наземного патрулирования. Также специалисты принимают во внимание аэрофотоматериалы, получаемые с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА).

Кроме того, в каждом районе создана оперативная группа, которая ежедневно контролирует паводковую обстановку. Оборудовано 11 гидропостов. До 29 марта на местах также пройдут смотры готовности сил и средств.

Паводкоопасный период на территории Пензенской области приходится на вторую и третью декаду марта – первую и вторую декаду апреля. По оценке экспертов, в зоны возможного затопления могут попасть 54 населенных пункта в 18 муниципальных образованиях.