Пензенский молодежный клуб РГО вошел в топ-5 лучших в России Общество

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Молодежный клуб при пензенском региональном отделении Русского географического общества занял пятое место в рейтинге по уровню проведения научно-образовательных, просветительских, историко-краеведческих и экспедиционных мероприятий за вторую половину 2018 года из 140 существующих в стране аналогичных объединений.

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В число критериев также вошла работа со средствами массовой информации, активность в социальных сетях, креативный подход к реализации проектов, количество привлеченных активистов и специалистов.

Руководитель молодежного клуба, старший преподаватель кафедры «География» Пензенского государственного университета Наталья Алексеева отметила, что этот результат стал радостным и долгожданным событием для нее как руководителя, для активистов и всех, кто помогал им в организации и проведении мероприятий.

«Наш труд заметили и высоко оценили. Пятое место в рейтинге лучших молодежных клубов РГО страны — это большая честь и одновременно ответственность. Мы намерены и дальше расширять горизонты в своем развитии, и уверены, что у нас все получится», — цитирует Наталью Алексееву пресс-служба регионального отделения РГО.

Работа по созданию молодежных клубов Русского географического общества началась в июне 2016 года. Вместе с тем при пензенском областном отделении с 2013 года уже действовал молодежный центр «Следопыты РГО» имени Лаврентия Загоскина. С детьми и молодежью в рамках мероприятий клуба работают педагоги, общественные деятели, спортсмены, специалисты в области социально-культурного сервиса и туризма.