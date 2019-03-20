EN
16:30:29 Среда, 20 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский молодежный клуб РГО вошел в топ-5 лучших в России

09:12 | 20.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Молодежный клуб при пензенском региональном отделении Русского географического общества занял пятое место в рейтинге по уровню проведения научно-образовательных, просветительских, историко-краеведческих и экспедиционных мероприятий за вторую половину 2018 года из 140 существующих в стране аналогичных объединений.

Пензенский молодежный клуб РГО вошел в топ-5 лучших в России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В число критериев также вошла работа со средствами массовой информации, активность в социальных сетях, креативный подход к реализации проектов, количество привлеченных активистов и специалистов.

Руководитель молодежного клуба, старший преподаватель кафедры «География» Пензенского государственного университета Наталья Алексеева отметила, что этот результат стал радостным и долгожданным событием для нее как руководителя, для активистов и всех, кто помогал им в организации и проведении мероприятий.

«Наш труд заметили и высоко оценили. Пятое место в рейтинге лучших молодежных клубов РГО страны — это большая честь и одновременно ответственность. Мы намерены и дальше расширять горизонты в своем развитии, и уверены, что у нас все получится», — цитирует Наталью Алексееву пресс-служба регионального отделения РГО.

Работа по созданию молодежных клубов Русского географического общества началась в июне 2016 года. Вместе с тем при пензенском областном отделении с 2013 года уже действовал молодежный центр «Следопыты РГО» имени Лаврентия Загоскина. С детьми и молодежью в рамках мероприятий клуба работают педагоги, общественные деятели, спортсмены, специалисты в области социально-культурного сервиса и туризма.

Загрузка...
Читайте также
Приточность в водохранилище под Пензой снизилась — Валерий Парамонов В пензенскую детскую поликлинику №2 поступил итальянский УЗИ-сканер
Группа «Полипластик» предложила реализовать в Пензе одно из решений «Умного города» Под Пензой женщина стала жертвой мошенничества при покупке билетов на концерт Rammstein
Пензенский губернатор встретился с и.о. руководителя УФССП В Мокшане наказан мужчина, не плативший детям алименты с 2008 года
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама