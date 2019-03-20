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Выявлены нарушения в организации питания в пензенских школах и детсадах

10:36 | 20.03.2019 | Общество

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Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. 151 постановление о наложении штрафных санкций на сумму 882 тыс. рублей вынесено в Пензенской области с начала 2018–2019 учебного года в связи с нарушениями, допущенными при организации питания в детсадах, школах и колледжах. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Выявлены нарушения в организации питания в пензенских школах и детсадах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, за этот период были проверены 76 детсадов, 80 школ и три средних учебных заведения, осуществляющих питание самостоятельно, а также четыре организатора питания в девяти школах и одно учреждение для детей-сирот.

В результате установлено, что в некоторых образовательных организациях не сохраняли маркировочные ярлыки до конца реализации блюд, принимали продукты с неполным комплектом сопроводительной документации, не соблюдали требования к содержанию и укомплектованности пищеблоков.

Кроме того, в отдельных учреждениях пренебрегали правилами обработки продуктов, требованиями ведения документации по питанию, не выполняли в должном объеме требования санитарно-противоэпидемического режима.

Из-за нарушений снято с реализации семь партий пищевой продукции весом более 55 кг.

По всем фактам выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению нарушений.

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