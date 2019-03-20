EN
16:30:09 Среда, 20 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенскую область поступила новая лесохозяйственная техника

10:51 | 20.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Специализированная лесохозяйственная техника и оборудование для борьбы с пожарами закуплены для Пензенской области в рамках программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В Пензенскую область поступила новая лесохозяйственная техника

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Техника передана в подведомственные учреждения регионального Минлесхоза, выполняющие государственные задания по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Пензенской области в преддверии пожароопасного периода и лесокультурного сезона.

В частности, «Никольский лесхоз» и «Юрсовский лесхоз» получили пять плугов и четыре культиватора, общей стоимостью около 900 тыс. рублей.

Кроме того, куплены 359 ранцевых огнетушителей.

Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, Пензенская область первой из всех субъектов РФ заключила государственные контракты по целевым субвенциям из федерального бюджета на приобретение такой техники.

Загрузка...
Читайте также
Приточность в водохранилище под Пензой снизилась — Валерий Парамонов В пензенскую детскую поликлинику №2 поступил итальянский УЗИ-сканер
Группа «Полипластик» предложила реализовать в Пензе одно из решений «Умного города» Под Пензой женщина стала жертвой мошенничества при покупке билетов на концерт Rammstein
Пензенский губернатор встретился с и.о. руководителя УФССП В Мокшане наказан мужчина, не плативший детям алименты с 2008 года
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама