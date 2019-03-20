В Пензенскую область поступила новая лесохозяйственная техника Общество

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Специализированная лесохозяйственная техника и оборудование для борьбы с пожарами закуплены для Пензенской области в рамках программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Техника передана в подведомственные учреждения регионального Минлесхоза, выполняющие государственные задания по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Пензенской области в преддверии пожароопасного периода и лесокультурного сезона.

В частности, «Никольский лесхоз» и «Юрсовский лесхоз» получили пять плугов и четыре культиватора, общей стоимостью около 900 тыс. рублей.

Кроме того, куплены 359 ранцевых огнетушителей.

Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, Пензенская область первой из всех субъектов РФ заключила государственные контракты по целевым субвенциям из федерального бюджета на приобретение такой техники.