Группа «Рисан» планирует обустроить зону отдыха вблизи детского парка в Пензе Общество

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Строительная группа «Рисан» планирует за свой счет обустроить в Пензе зону отдыха на территории, расположенной между детским парком, улицей Одесской, жилым комплексом «Новые сады» и проспектом Победы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Генеральный директор ООО «СГ «Рисан» Ольга Канакина и помощник по делам строительства ООО «Промтэкс», депутат пензенской гордумы от округа №24 Сергей Лисовол, входящий во фракцию «Единая Россия», представили соответствующий проект мэру Пензы Виктору Кувайцеву и руководителям профильных управлений в среду, 20 марта.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, данный проект разработан архитектурным бюро «Вещь».

Он предусматривает обустройство нескольких зон для различных групп населения. В их числе — многофункциональная спортивная площадка, а также игровые — для детей. Кроме того, планируется создать зоны отдыха для молодежи, для пожилых людей — с лавочками и беседками. Помимо этого, проект включает в себя обустройство обзорной площадки и веревочного парка.

Виктор Кувайцев положительно оценил данное предложение.

Фоторепортаж

Строительство жилых домов и других объектов в Арбеково

«Это хороший пример совместной работы по созданию в Пензе комфортной среды проживания. Губернатор региона ставит задачу не только строить жилье, но и развивать инфраструктуру, благоустраивать пространство вокруг. С вашей помощью мы сделаем этот уголок уютнее и современнее», — сказал он.

В свою очередь начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Нина Кутырева также позитивно отозвалась о задумке проектировщиков.

«Группа домов, строительство которой в настоящее время завершается, нуждается в воздушном пространстве. Наличие рекреационной зоны и «проницаемости» территории будет плюсом и для жителей, и для застройщика», — отметила она.