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В Пензе состоящий на учете у нарколога мужчина лишен водительских прав

14:18 | 21.03.2019 | Общество

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Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы прекратил действие права местного жителя на управление транспортными средствами.

В Пензе состоящий на учете у нарколога мужчина лишен водительских прав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, удостоверение было выдано гражданину в 2007 году, а с 2011-го он состоит на учете в областной наркологической больнице с диагнозом: «Психическое расстройство и расстройство поведения, связанное с употреблением опиоидов. Синдром зависимости».

«6 апреля 2018 года врачебной комиссией областной наркологической больницы выдано заключение о непригодности мужчины к вождению автотранспортных средств в связи с отсутствием длительной стойкой ремиссии до трех лет», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что в судебном заседании ответчик признал исковые требования в полном объеме.

«Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме», — сказал собеседник агентства, уточнив, что решение суда вступило в законную силу.

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