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Пензенцам предложили оценить работу налоговых органов по пресечению фактов коррупции

09:13 | 24.03.2019 | Общество

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Пенза, 24 марта 2019. PenzaNews. Жители Пензенской области получили возможность оценить работу налоговых органов по пресечению коррупционных правонарушений.

Пензенцам предложили оценить работу налоговых органов по пресечению фактов коррупции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В анкете, размещенной на сайте ФНС России, на вопрос: «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?» предлагается выбрать один из трех вариантов ответа — «Высокий уровень», «Средний уровень» или «Низкий уровень».

Кроме того, можно направить свои предложения, заявления и жалобы по вопросам противодействия коррупции с помощью электронного сервиса «Обратиться в ФНС России» или по телефону доверия управления: +7 (8412) 47-69-09.

«Управление благодарит всех участников анкетирования, поскольку такая оценка помогает работникам налоговых органов решать вопросы противодействия коррупции», — отметили в пресс-службе УФНС России по Пензенской области.

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