В Никольске мать пятерых детей добилась назначения досрочной пенсии Общество

Никольск, 24 марта 2019. PenzaNews. Никольский районный суд Пензенской области удовлетворил требование матери пятерых детей о назначении досрочной страховой пенсии по старости.

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«Основанием для обращения послужило то, что Пенсионный фонд своим решением отказал женщине в назначении пенсии со ссылкой на отсутствие документов, подтверждающих факт воспитания ею детей до восьмилетнего возраста. С данным решением она не согласилась, поскольку является их матерью, они с рождения проживали с ней, она занималась их воспитанием. Женщина просила суд обязать ПФР назначить ей досрочную страховую пенсию по старости с момента возникновения права», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

По его словам, изучив все обстоятельства, суд пришел к выводу, что женщина имеет на пенсию все основания.

«Она является матерью двоих сыновей и трех дочерей, которых родила и воспитала до совершеннолетия. За это она награждена медалью «Материнская доблесть» II степени. К моменту обращения в Пенсионный фонд России за назначением пенсии женщина достигла возраста 50 лет, выработала требуемый страховой стаж 15 лет», — добавил собеседник агентства.