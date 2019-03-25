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Информация о ночующей в подъезде девочке оказалась ложной

14:05 | 25.03.2019 | Общество

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Размещенная в социальной сети и растиражированная рядом СМИ информация о том, что малолетняя девочка якобы на протяжении нескольких дней ночует в подъезде одного из домов на проспекте Строителей в Пензе и гуляет на улице без сопровождения взрослых, не соответствует действительности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Информация о ночующей в подъезде девочке оказалась ложной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что ребенок, фотография которого размещена в социальной сети, воспитывается в благополучной семье, к которой автор сообщения испытывает неприязненные отношения», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что этот человек получил снимок девочки неправомерным образом.

«Законным представителем ребенка подано заявление о привлечении гражданки 1991 года рождения к уголовной ответственности за распространение клеветы», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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