В ФСБ предупредили жителей об учениях на Пензе-I Общество

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Оперативный штаб в Пензенской области проведет двухдневные антитеррористические учения на железнодорожном вокзале станции Пенза-I и прилегающей к нему территории 27 и 28 марта.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСБ России по региону, мероприятие будет организовано, чтобы отработать практические навыки по пресечению террористических актов.

«Движение поездов, работа общественного транспорта и государственных учреждений будет осуществляться в штатном режиме. Вместе с тем 28 марта работа пригородных касс в здании железнодорожного вокзала будет приостановлена с 9.00 до 13.00. Продажа билетов на поезда пригородного сообщения в указанный период будет осуществляться в кассах дальнего следования», — пояснили в ведомстве.