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В ФСБ предупредили жителей об учениях на Пензе-I

16:34 | 26.03.2019 | Общество

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Оперативный штаб в Пензенской области проведет двухдневные антитеррористические учения на железнодорожном вокзале станции Пенза-I и прилегающей к нему территории 27 и 28 марта.

В ФСБ предупредили жителей об учениях на Пензе-I. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСБ России по региону, мероприятие будет организовано, чтобы отработать практические навыки по пресечению террористических актов.

«Движение поездов, работа общественного транспорта и государственных учреждений будет осуществляться в штатном режиме. Вместе с тем 28 марта работа пригородных касс в здании железнодорожного вокзала будет приостановлена с 9.00 до 13.00. Продажа билетов на поезда пригородного сообщения в указанный период будет осуществляться в кассах дальнего следования», — пояснили в ведомстве.

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