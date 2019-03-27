Виктор Кувайцев озвучил порядок работ по благоустройству скверов в центре Пензы Общество

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Технические задания подготовлены в преддверии благоустройства скверов Славы, имени А.С. Пушкина и «Копилка пословиц» в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«На данном этапе проведен сбор исходных данных, подготовлены технические задания, выполнен расчет стоимости разработки проектно-сметной документации, и составляется задание на проектирование объектов», — сказал мэр в ходе совещания в администрации города в минувший вторник, 26 марта.

По его словам, на разработку проектно-сметной документации в бюджете Пензы предусмотрено по 1,5 млн. рублей для скверов Славы и «Копилка пословиц», а также 1 млн. рублей — для сквера имени А.С. Пушкина.

«Следующий шаг — провести процедуру торгов по определению проектных организаций для каждой зеленой зоны. Подготовить документацию нужно летом этого года», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.