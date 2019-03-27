В Пензе наградили лучших бойцов Росгвардии Общество

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. 18 сотрудников войск национальной гвардии РФ награждены в ходе церемонии по случаю профессионального праздника, состоявшейся в управлении Росгвардии по Пензенской области в среду, 27 марта.

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За добросовестный труд они отмечены ведомственными медалями, ценными подарками, грамотами и благодарностями.

Личный состав поздравил начальник управления Росгвардии по Пензенской области половник полиции Игорь Белов.

Он поблагодарил ветеранов службы за бесценный опыт, передаваемый молодому поколению.

Игорь Белов также напомнил всем действующим сотрудникам и военнослужащим, что перед Росгвардией стоят ответственные государственные задачи, решать которые необходимо в тесном взаимодействии с гражданским обществом и при его активной поддержке.

К его поздравлениям присоединились руководители различных министерств и ведомств. Особые слова были обращены к тем, кто в этот праздничный день находится на боевом посту.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.