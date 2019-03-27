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В пензенских «Тарханах» очистили русло реки Марарайки

16:19 | 27.03.2019 | Общество

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Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники отдела по использованию природных ресурсов государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», расположенного в Белинском районе Пензенской области, очистили русло реки Марарайки.

В пензенских «Тарханах» очистили русло реки Марарайки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На территории площадью более 200 кв. метров они спилили некоторые деревья в санитарных целях. Тем самым был восстановлен исторический ландшафт русла.

Как сообщается на сайте музея-заповедника, река Марарайка является важным компонентом ландшафта территории «Тархан». В излучине оврага, образованного речкой, было положено основание усадьбы, которую в 1794 году приобрели дедушка и бабушка поэта Михаила Лермонтова — Михаил и Елизавета Арсеньевы.

По всему руслу устроены пруды, окружающие усадьбу с трех сторон — Большой, Средний и Верхний.

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