В Пензенской области доработали закон, регулирующий сбор валежника Общество

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Порядок сбора и заготовки валежника планируется скорректировать путем внесения изменений в закон «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации».

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В ноябре 2018 года этот закон был дополнен пунктом, согласно которому сбор валежника должен осуществляться без рубки лесных насаждений — без использования соответствующего инструмента, пил и сучкорезов ручных, бензомоторных, электрических. Также не допускались к сбору ветви, стволы деревьев и кустарников, имеющие следы спиливания, срубания и срезания. Эти изменения вступили в силу с 1 января 2019 года.

В настоящее время подготовлен законопроект, в соответствии с которым «заготовка валежника может осуществляться с применением ручного инструмента (топора, сyчкореза, ручных, бензомоторных и электрических пил)». Предельный объем собранного вaлежника предлагается не устанавливать.

Согласно проекту закона, не допускается перемещение валежника волоком с использованием транспортных средств, а также с повреждением лесных насаждений, подроста и несомкнувшихся лесных культур.

Проект документа будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области в предстоящую пятницу, 29 марта.

Ожидается, что закон будет принят в первом и во втором чтениях.