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Пензенские дальнобойщики присоединились к всероссийской стачке

18:49 | 27.03.2019 | Общество

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Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Около 200 человек присоединились в Пензенской области к всероссийской стачке, организованной «Объединением перевозчиков России» в среду, 27 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил региональный координатор «ОПР» Евгений Узун.

Пензенские дальнобойщики присоединились к всероссийской стачке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, акция, которая прошла на федеральной трассе М5 «Урал» вблизи поворота на село Нижняя Елюзань Городищенского района, объединила как водителей большегрузного транспорта из Пензенской области, так и представителей других регионов страны.

Евгений Узун уточнил, что участники всероссийской стачки высказались в пользу отмены системы взимания платы с грузовиков «Платон», против введения реестра о грузоперевозках и повышения цен на топливо, а также обсудили в кругу коллег другие актуальные вопросы.

«Будем надеяться, что нас услышат», — сказал собеседник агентства.

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