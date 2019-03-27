Пензенские дальнобойщики присоединились к всероссийской стачке Общество

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Около 200 человек присоединились в Пензенской области к всероссийской стачке, организованной «Объединением перевозчиков России» в среду, 27 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил региональный координатор «ОПР» Евгений Узун.

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По его словам, акция, которая прошла на федеральной трассе М5 «Урал» вблизи поворота на село Нижняя Елюзань Городищенского района, объединила как водителей большегрузного транспорта из Пензенской области, так и представителей других регионов страны.

Евгений Узун уточнил, что участники всероссийской стачки высказались в пользу отмены системы взимания платы с грузовиков «Платон», против введения реестра о грузоперевозках и повышения цен на топливо, а также обсудили в кругу коллег другие актуальные вопросы.

«Будем надеяться, что нас услышат», — сказал собеседник агентства.