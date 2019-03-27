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Белозерцев призвал не допустить пропаганды наркотиков в пензенских домах культуры

19:27 | 27.03.2019 | Общество

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Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал глав администраций муниципальных образований, их заместителей по социальной работе и начальников отделов культуры принять действенные меры по недопущению пропаганды наркотиков во время выступления местных исполнителей и иногородних артистов.

Белозерцев призвал не допустить пропаганды наркотиков в пензенских домах культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Должны быть приняты все меры, чтобы пропаганды наркотиков не было в произведениях, которые исполняются со сцен домов культуры, кафе, клубов и других мест досуга. В противном случае хозяин заведения должен нести ответственность», — сказал он в ходе заседания областной антинаркотической комиссии в правительстве региона в среду, 27 марта.

Иван Белозерцев выразил мнение, что «нужно наращивать усилия по антинаркотической пропаганде, создавать позитивный замещающий контент, современный и интересный для подростков».

«Каждый ребенок, молодой человек или девушка, решившие попробовать наркотики — это наше с вами поражение», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в 2018 году в результате отравления наркотиками умерли 19 человек в возрасте от 28 до 49 лет. При этом общее число отравлений уменьшилось на 20%.

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