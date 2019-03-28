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В Пензе стартовала штабная тренировка с эвакуационными комиссиями

13:41 | 28.03.2019 | Общество

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Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Двухдневная штабная тренировка с эвакуационными комиссиями Пензы стартовала в мэрии под руководством заместителя главы администрации города Владимира Попкова в четверг, 28 марта.

В Пензе стартовала штабная тренировка с эвакуационными комиссиями

Фото: Penza-gorod.ru

Ее участниками стали представители управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, эвакуационных комиссий города, его районов и нескольких предприятий, в частности, компаний «Пензанефтепродукт», «НИИФИ», «ПО «Электроприбор», «Пензадизельмаш».

Также к тренировке присоединилась администрация сборного эвакуационного пункта №70 кадетской школы №46, начальники эвакопунктов города, мест посадки на железнодорожный транспорт, групп управления на маршрутах эвакуации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятия призвано отточить навыки ответственных лиц в случае ЧП.

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