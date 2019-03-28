Ремонт дорог в Заречном планируется начать в мае Общество

Заречный, 28 марта 2019. PenzaNews. Ремонт дорог в Заречном Пензенской области планируется начать в мае.

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«Первым, по планам УКСа [управления капитального строительства], будет отремонтирован участок дороги от заправки на улице Озерской до улицы Заречной», — сообщил заместитель главы ЗАТО Илья Дильман.

Кроме того, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2019 году будут отремонтированы участки: на проспекте 30-летия Победы — от обелиска Победы до улицы Светлой; на проспекте Мира — от улицы Строителей до улицы 20-я дорога; от КПП-5 до железнодорожного переезда.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, соответствующий электронный аукцион в этом году вновь выиграло ООО «Дорожный строитель» из Чемодановки.

Согласно данным портала госзакупок, муниципальный контракт с этой компанией заключен 26 марта на сумму 27,2 млн. рублей, что соответствует начальной (максимальной) цене аукциона. Данная организация подала на него единственную заявку.