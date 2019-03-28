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Пензенское управление СКР активизировало работу в соцсети «ВКонтакте»

17:16 | 28.03.2019 | Общество

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Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Представители следственного управления СКР по Пензенской области активизировали взаимодействие с гражданами через официальную страницу регионального ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Пензенское управление СКР активизировало работу в соцсети «ВКонтакте». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это позволяет оперативно реагировать на вопросы жителей, связанные с проверкой сообщений о преступлениях и расследованием уголовных дел.

Кроме того, интернет-пользователям предоставлена возможность направлять информацию о совершенном или готовящемся преступлении и высказывать свое мнение о работе сотрудников СУ СКР.

Как пояснила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, обработку поступающих сведений осуществляют уполномоченные сотрудники ведомства.

«Кроме того, руководитель следственного управления [Дмитрий Матушкин] имеет прямой доступ к поступающим сообщениям, а также получает от своих подчиненных информацию о них в режиме реального времени», — сказала собеседница агентства.

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