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Олег Синенков предложил сделать фестиваль СМИ «А мы из Пензы» окружным

18:10 | 28.03.2019 | Общество

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Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олег Синенков предложил расширить границы регионального журналистского фестиваля «А мы из Пензы».

Олег Синенков предложил сделать фестиваль СМИ «А мы из Пензы» окружным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, мероприятие, которое в очередной раз планируется провести в сентябре, могло бы объединить СМИ всего Приволжского федерального округа.

В свою очередь председатель правительства Пензенской области Николай Симонов отметил, что организация подобных событий помогает формировать положительное мнение о регионе.

«У нас рождается новая традиция уже на уровне российского масштаба. В Пензенской области проходит несколько мероприятий, которые ежегодно собирают участников из других регионов России, а также иностранцев. Это лермонтовский праздник поэзии в «Тарханах», международный симпозиум скульпторов и симпозиум по художественному стеклу, всероссийский форум инноваций в медицине «Инномед». Это работа на имидж региона», — цитирует Николая Симонова пресс-служба облправительства.

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