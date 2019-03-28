Олег Синенков предложил сделать фестиваль СМИ «А мы из Пензы» окружным Общество

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олег Синенков предложил расширить границы регионального журналистского фестиваля «А мы из Пензы».

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По его словам, мероприятие, которое в очередной раз планируется провести в сентябре, могло бы объединить СМИ всего Приволжского федерального округа.

В свою очередь председатель правительства Пензенской области Николай Симонов отметил, что организация подобных событий помогает формировать положительное мнение о регионе.

«У нас рождается новая традиция уже на уровне российского масштаба. В Пензенской области проходит несколько мероприятий, которые ежегодно собирают участников из других регионов России, а также иностранцев. Это лермонтовский праздник поэзии в «Тарханах», международный симпозиум скульпторов и симпозиум по художественному стеклу, всероссийский форум инноваций в медицине «Инномед». Это работа на имидж региона», — цитирует Николая Симонова пресс-служба облправительства.