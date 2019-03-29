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В Пензе в ходе учений отработаны действия в случае нападения террористов на вокзал

10:33 | 29.03.2019 | Общество

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Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Участники антитеррористических учений, проведенных на железнодорожном вокзале Пенза-I и прилегающей территории 27 и 28 марта, отработали порядок действий в случае нападения на объект стратегического назначения.

В Пензе в ходе учений отработаны действия в случае нападения террористов на вокзал

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Оперативного штаба в Пензенской области, по сценарию, в регион прибыли члены условной диверсионно-террористической группы «Западные», имеющие боевой опыт, спецподготовку, оружие, гранаты и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Потенциальным объектом их посягательства был определен железнодорожный вокзал.

В утреннее время, согласно легенде, в зале ожидания пригородного сообщения Пензы-I произошел условный взрыв, в результате которого «погибли» люди и возник «пожар».

«Террористы» заявили о своей причастности к произошедшему и выдвинули ряд политических требований к руководству страны.

После получения первичной информации в район проведения учений прибыли поднятые по тревоге подразделения группировки сил и средств Оперативного штаба в Пензенской области.

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

Сотрудники органов правопорядка, госвласти, местного самоуправления и экстренных служб отработали первоочередные меры по пресечению терактов на объекте железнодорожного транспорта и алгоритм информирования населения о действиях по ликвидации последствий совершенных преступлений.

Также были проведены мероприятия по передаче в подчинение сил и средств субъектов оперативного штаба руководителю учебной контртеррористической операции (КТО).

Во время учений был оцеплен район обнаружения условных террористов, при розыске «преступников» использовались технические ресурсы системы видеонаблюдения «Безопасный город».

Кроме того, отработан порядок взаимодействия с информационным центром Национального антитеррористического комитета РФ.

Итоги учений были подведены на базе Пензенского управления Куйбышевской железной дороги. Согласно озвученным данным, все поставленные перед функциональными группами задачи выполнены.

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