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Реконструкцию улицы Чаадаева в Пензе планируется начать в 2020 году

11:56 | 29.03.2019 | Общество

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Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Работы по реконструкции улицы Чаадаева в Пензе планируется начать в 2020 году. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе 55-й очередной сессии гордумы в пятницу, 29 марта.

Реконструкцию улицы Чаадаева в Пензе планируется начать в 2020 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») обозначены целевые показатели, которые не позволяют в течение одного года брать в работу несколько капиталоемких объектов.

По словам Виктора Кувайцева, в настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию улицы Чаадаева.

«Возможность сделать там отвод воды, очистные [сооружения], безусловно, есть», — отметил он.

Мэр Пензы уточнил, что первый этап реконструкции будет охватывать участок от Сурского моста до предприятия «Биосинтез» на улице Дружбы.

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