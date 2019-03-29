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МУП по очистке города терпит убытки из-за отлова бродячих животных в Пензе

12:42 | 29.03.2019 | Общество

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Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие по очистке города, предоставляющее управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензы услуги по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных, понесло в 2018 году убытки в размере 1 млн. рублей из-за недостаточного финансирования данного направления. Об этом сообщил начальник УЖКХ Пензы Александр Утин.

МУП по очистке города терпит убытки из-за отлова бродячих животных в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, на эти цели управлению за год было выделено 1,1 млн. рублей, что почти в два раза меньше требуемой суммы.

«Заявка у нас ни одна не остается без внимания. Данных денежных средств не хватает», — пояснил он в ходе 55-й очередной сессии Пензенской городской думы в пятницу, 29 марта.

Александр Утин подчеркнул, что отлов животных производится исключительно рано утром, чтобы этого не видели дети.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что процесс осуществляется с использованием средств, которые позволяют не причинять животным излишних страданий.

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